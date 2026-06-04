Ryan Castro concluye la era de su álbum Sendé con nueva gira por Estados Unidos

Ryan Castro anunció la segunda etapa de su gira Sendé: The Last Dance Tour por Estados Unidos, con 16 fechas que marcarán el cierre oficial de su era Sendé.

El recorrido comenzará el 6 de septiembre en el HQ2 Beachclub del Ocean Casino Resort en Nueva Jersey y concluirá el 10 de octubre en Las Vegas, en un recinto aún por confirmar.

Esta nueva etapa se suma al éxito de su Sendé World Tour 2025, que incluyó presentaciones en el Kaseya Center de Miami, el Barclays Center de Nueva York y el Intuit Dome de Los Ángeles, además de un histórico concierto en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El cierre de la gira en Estados Unidos será seguido por su esperado concierto en el Estadio El Campín de Bogotá el 31 de octubre, evento que Castro ha bautizado como “Awooween”, en honor a su famosa frase “awoo” y la celebración de Halloween.

Con esta nueva gira, Ryan Castro despide oficialmente la era Sendé, impulsada por sus álbumes Sendé y Hopi Sendé.

El primero fue nombrado uno de los 50 mejores discos de 2025 por Billboard, mientras que el segundo incluye el éxito “La Villa”, colaboración con Kapo, que alcanzó el No. 1 en la lista Latin Airplay en abril de este año.

“Ver cómo estas canciones han conectado con ustedes ha sido algo muy especial. Estoy feliz de anunciar más fechas y llevar mi música a nuevas ciudades. Gracias por acompañarme a cumplir sueños”, expresó Castro en una entrevista.

Con este anuncio, Ryan Castro reafirma su posición como uno de los artistas más importantes del reguetón colombiano, cerrando una etapa que lo consolidó como fenómeno global y preparando el terreno para nuevos proyectos musicales.