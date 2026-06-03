Trump participará en la cumbre de la OTAN del 7 y 8 de julio en Turquía

El presidente Donald Trump durante una cumbre de la OTAN en Bruselas (Bélgica). (Foto: Sean Gallup/Getty Images) / Sean Gallup

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Turquía para participar en la cumbre de líderes de la OTAN, que se celebrará el 7 y 8 de julio en Ankara, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Estados Unidos sigue siendo un miembro de la OTAN y estaremos en Turquía para discutir todos los asuntos. El presidente mismo participará en la próxima reunión de jefes de Estado de la OTAN”, declaró durante una audiencia ante la Cámara de Representantes.

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La asistencia de Trump a dicha cumbre se producirá después de que haya expresado su frustración por el rechazo de sus aliados a implicarse militarmente en la guerra de Irán y de que haya ordenado reducir y reconfigurar el despliegue de fuerzas estadounidenses en algunos países europeos.

Rubio, quien participó en mayo en una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Suecia para preparar la cumbre de Turquía, declaró ante el Congreso estadounidense que “la OTAN necesita cambios profundos y el presidente lo ha dejado claro”.

La cumbre de la Alianza Atlántica en Turquía sigue a la que tuvo lugar el año pasado en La Haya, en la que los aliados, por exigencia de Estados Unidos, acordaron elevar su gasto militar al 5 % de su PIB en diez años.

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Según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la reunión en Ankara servirá para hacer un balance de cómo los países planean alcanzar ese objetivo con una “trayectoria creíble”.

En Ankara la OTAN también mostrará su voluntad de seguir apoyando a Ucrania, cuyo presidente, Volodímir Zelenski, también ha sido invitado a la cumbre.