Fuga de petróleo llega a la costa suroeste de Omán

Una marea negra ha cubierto parte de una reserva natural marítima protegida en Omán tras la fuga de crudo de un buque encallado en la región costera. (Foto: Maritime Safety Queensland via Getty Images) / Handout

Las fugas de crudo procedentes de un petrolero encallado frente a la costa de Omán, en una reserva natural marítima protegida, han alcanzado las costas del país, anunció la autoridad ambiental, señalando que las condiciones meteorológicas complican las operaciones para contener la marea negra.

Una investigación de la agencia AFP reveló que el buque Caroline Bezengi, sospechoso de formar parte de la “flota fantasma” rusa, encalló a finales de junio cerca del archipiélago de Al Hallaniyat.

“Los resultados de los análisis muestran que la contaminación petrolera afecta a algunas playas de la región de Ras Madrakah”, indicó la autoridad ambiental, citada por la agencia de prensa oficial omaní, ONA.

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La marea negra podría contaminar hasta 40 kilómetros de costa en la zona, y entre 10 y 20 kilómetros de las playas del sur de la isla de Masirah, añadió.

La Organización Marítima Internacional (OMI) indicó por su parte que “vigila de cerca” la situación, y añadió que la meteorología “ha dificultado el acceso al buque y retrasado las operaciones”.

Un responsable del Ministerio de Transporte, citado por ONA, confirmó que las “difíciles condiciones meteorológicas (...) han complicado las operaciones técnicas”.

El lunes, Mascate, la capital omaní, había anunciado que trabajaba para contener la marea de petróleo, que entonces se extendía, según las autoridades, sobre unos 390 kilómetros cuadrados.

En 2025, Omán creó una reserva natural alrededor del archipiélago de Al Hallaniyat, con el fin de preservar los frágiles ecosistemas de esta región que alberga una fauna variada y poco común.

La semana pasada, Greenpeace y la ONG neerlandesa PAX habían advertido de una inminente catástrofe ambiental regional y pedido una intervención urgente.

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Las autoridades omaníes aún no han identificado las causas de la fuga de petróleo. Pero la empresa de seguridad marítima Vanguard indicó a la AFP que el petrolero sufrió tres explosiones de origen desconocido el 6 de junio, lo que provocó la entrada de agua en varias secciones del buque.

Los expertos advierten regularmente del riesgo de marea negra que representa la “flota fantasma” rusa, compuesta por barcos a menudo vetustos, que Moscú utiliza para eludir las sanciones occidentales impuestas a raíz de la guerra en Ucrania y poder exportar su petróleo.