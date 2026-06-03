Alfredo Saade explicó por qué pidió renuncia de Benedetti en medio de elecciones: “Me creí su jefe”

Luego de su suspensión como embajador de Colombia en Brasil por presunta indebida participación en política, Alfredo Saade, reapareció este miércoles en el Congreso, en medio de la contienda para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

Desde el Capitolio, Saade se refirió a la polémica en la que está inmerso por la solicitud de renuncia que hizo al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Al respecto, aseguró: “Me creí el jefe de Benedetti ese día, y le pedí la renuncia, no fue más. Tenga la plena seguridad que no he faltado, no he cometido ninguna falla, y no la voy a cometer”.

Por otro lado, rechazó que esté participando en actividades de campaña: “Yo no estoy en campaña”, dijo.

Eso sí, aseguró que está dispuesto a dejar definitivamente el cargo si así lo considera el presidente Gustavo Petro. “Y si el presidente Petro considera pertinente que debo renunciar, pues yo renunciaría”.

Es de recordar que la Procuraduría los suspendió por esa solicitud de renuncia que hizo a Benedetti, para que se metiera de lleno el política, publicados en su cuenta oficial de X en el marco de las elecciones presidenciales.