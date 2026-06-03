Sutamarchán espera cerca de 30.000 visitantes para la Gran Tomatina Colombiana 2026

El alcalde de Sutamarchán, Boyacá, Miguel Andrés Rodríguez, invita a los turistas a disfrutar de la Gran Tomatina Colombiana y visitar toda la región.

Sutamarchán

El municipio de Sutamarchán se alista para recibir entre 25.000 y 30.000 visitantes durante la edición número 16 de la Gran Tomatina Colombiana, uno de los eventos turísticos más representativos de Boyacá, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio y que este año estará acompañado por una media maratón y una amplia agenda cultural y recreativa.

El alcalde de Sutamarchán, Miguel Andrés Rodríguez, destacó el impacto económico que genera esta celebración no solo para el municipio, sino para toda la provincia de Ricaurte, considerada una de las regiones con mayor afluencia turística del país.

“Es un evento que trae entre 25.000 y 30.000 personas y genera economía para el municipio y para toda la región. Hablamos de una provincia que cuenta con grandes bondades turísticas y que está catalogada entre las más visitadas de Colombia”, señaló el mandatario.

Rodríguez aseguró que la administración municipal ha dispuesto todos los protocolos de seguridad, logística y atención al visitante para garantizar el desarrollo exitoso de la festividad, considerada una de las más reconocidas del departamento.

Un destino con historia, naturaleza y atractivos únicos

Además de la tradicional batalla de tomates, el alcalde invitó a los turistas a conocer los diferentes atractivos que ofrece Sutamarchán durante todo el año.

Entre ellos destacó los hallazgos paleontológicos que han convertido al municipio en un referente científico, con cerca de 28 especies de reptiles marinos identificadas en la zona. También mencionó una gigantesca escultura de abeja que busca convertirse en récord mundial y el histórico Convento Santo Ecce Homo, uno de los principales patrimonios religiosos y arquitectónicos de Boyacá.

“Queremos que quienes nos visiten disfruten de la Gran Tomatina, pero también conozcan todos los atractivos turísticos que tiene nuestro municipio y la región”, afirmó.

Media maratón y turismo regional

Como parte de la programación, el domingo 7 de junio se realizará una media maratón con recorridos de 21K, 10K, 5K y 2K, diseñada para corredores aficionados y profesionales.

Según el alcalde, uno de los principales atractivos de la competencia son sus costos de inscripción, que resultan significativamente más económicos que los de eventos similares en ciudades como Bogotá o Cali.

La administración municipal espera que los visitantes lleguen desde días previos para recorrer otros destinos cercanos como Tinjacá, Ráquira, Villa de Leyva, Sáchica y Santa Sofía, fortaleciendo así la economía regional a través de la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y la compra de productos artesanales.

“Queremos que las personas no solo vengan a la Gran Tomatina Colombiana y regresen el mismo día, sino que aprovechen para hospedarse, recorrer la región y disfrutar de toda la oferta turística que tenemos”, explicó Rodríguez.

Preparados para recibir a miles de turistas

Aunque Sutamarchán cuenta con infraestructura para atender a los visitantes, el mandatario destacó que la fortaleza del evento radica en el trabajo conjunto con los municipios vecinos, que ofrecen una amplia capacidad hotelera y una variada oferta gastronómica y turística.

La Gran Tomatina Colombiana se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del calendario turístico de Boyacá, atrayendo cada año a miles de personas de diferentes regiones del país y convirtiéndose en una vitrina para promover los atractivos de la provincia de Ricaurte.

Con una combinación de deporte, cultura, gastronomía y entretenimiento, la edición 2026 busca superar las cifras de visitantes de años anteriores y continuar posicionando a Sutamarchán como uno de los destinos imperdibles del turismo colombiano.