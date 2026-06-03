Peabo Bryson, intérprete de las canciones de ‘Aladdín’ y ‘La Bella y la Bestia’ muere a los 75 años

En la noche del martes falleció a los 75 años el cantautor estadounidense Peabo Bryson, más conocido por sus duetos con Céline Dion en “Beauty and the Beast” y con Regina Belle en “A Whole New World”, temas de las películas ‘La Bella y la Bestia’ y ‘Aladdín’.

El domingo 31 de mayo se informó que Bryson había sufrido un derrame cerebral.

Murió dos días después, el 2 de junio, en un hospital de Marietta, Georgia, en los Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantautora Regina Belle hizo una publicación lamentando la muerte de Peabo Bryson:

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“Con profunda tristeza, comparto la pérdida de mi querido amigo y compañero de dúo, Peabo Bryson. Gracias por la música, los recuerdos y la magia. Regina Belle”, expresó.

Por su parte, en sus historias de Instagram, Céline Dion también homenajeó al cantautor:

“Me entristece profundamente enterarme de que hoy perdimos a Peabo Bryson. Su increíble voz y su bondadoso espíritu encarnaban la belleza de la música y la interpretación. Fue tan maravilloso y generoso conmigo hace tantos años, cuando grabamos La Bella y la Bestia. Me hizo sentir muy cómoda, ya que estaba aprendiendo a cantar en inglés”, afirmó.

“Siempre será para mí un verdadero símbolo de la alegría que la música ha traído a mi vida. Extrañaremos su voz y su talento…”, agregó.

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“Mi más sentido pésame a tu familia. Que descanses en paz, Peabo. Con cariño, Céline”, finalizó.

Bryson también es recordado por otra colaboración con la fallecida Roberta Flack en “Tonight I Celebrate My Love”.

En 1984, lanzó el sencillo “If Ever You’re in My Arms Again”, que permaneció varias semanas en la cima de la lista de éxitos de adulto contemporáneo.

Bryson fue ganador de dos premios Grammy por sus dos duetos de Disney.