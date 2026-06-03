Pacientes de enfermedades huérfanas y de alto costo reclaman atención y cumplimiento a su EPS

Un grupo de mujeres cuidadoras y pacientes de la Nueva EPS hacen un plantón en la entrada de la oficina de la Superintendencia de Salud en Cali, el grupo de personas manifiesta que los han dejado sin terapias, home care además de incumplimientos en la entrega de insumos y medicamentos.

Según Leidy Franco líder del grupo 5 de mayo de pacientes con enfermedades huérfanas, oncológicas, discapacitadas y otras, los acuerdos, a los que han llegado con anterioridad con el interventor y los directivos de la EPS, no se han cumplido como esperaban “esta manifestación se lleva a cabo debido a la alta complejidad y que siempre quedan en compromisos y no se cumple”.

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La falta de servicios explica la vocera, se debe a la falta de pagos a y pidió que la situación se resuelva de manera urgente “tenemos las IPS que nos cerraron terapias por falta de pagos, también estamos sin home care, y de este servicio otros han anunciado que atenderán solo hasta el jueves o viernes”.

La vocera del grupo también mencionó que algunos pacientes están sin insumos, sin alimentos, sin medicamentos, incluso hay pacientes que llevan un año esperando una silla de ruedas.

A esto se suma que también se han limitado los servicios en algunas clínicas.

“Este es el plantón número 11, nosotros nos reunimos hace un mes con el interventor Jorge Iván Ospina aquí en la ciudad de Cali. Nos reunimos con el doctor Quintero también acá, hizo unos compromisos que sí que, iba a estar atento a hacer mesa de seguimiento semanalmente”, dice Franco.

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El compromiso no solo fue con este grupo de madres sino con los pacientes de enfermedades huérfanas, oncológicas y de alto costo, según Leidy les dicen que les van a entregar los medicamentos y demás, pero parece que es solo por “apagar el incendio”.

“Ya pasó un mes desde el último plantón, dijeron que iban a priorizar 32 pacientes, a quienes no se les ha cumplido”, dice la señora Franco.

Leidy Franco explica que son alrededor de 200 pacientes en la misma situación y que realizan este plantón en la Supersalud porque ellos deben ser garantes de que la Nueva EPS preste el servicio