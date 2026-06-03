A la cárcel señalados de asesinar a un turista en las playas de Buenaventura

Un juez envió a prisión a Carlos Henry Mena Rentería y a otras cuatro personas capturadas por su presunta participación en diferentes actividades delictivas en el corregimiento de Bazán La Bocana, zona rural del distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, Mena Rentería fue señalado durante el operativo como presunto cabecilla de la estructura criminal conocida como Los Shottas en ese sector y supuesto enlace con el ELN. Además, había sido mencionado por la Policía en investigaciones relacionadas con el homicidio de Alexander Valencia y la desaparición de su hijo, Nicolás Valencia.

La Fiscalía indicó que, según el material probatorio recopilado, Mena Rentería también estaría involucrado en dos homicidios ocurridos en marzo y junio de 2025, así como en el desplazamiento forzado de dos familias residentes en La Bocana y en amenazas dirigidas contra turistas que visitaban las playas de la zona.

Junto a él fueron capturados Carlos Gustavo Alegría, Jhon Jairo Córdoba, Jairo Paz Rentería y Jarvi Vidal. Durante los procedimientos de registro y allanamiento, las autoridades incautaron armas de fuego, proveedores, municiones y teléfonos celulares.

Según la investigación, los hoy procesados estarían relacionados con el asesinato de un turista ocurrido en las playas de La Bocana, caso que hace parte de las indagaciones adelantadas por las autoridades judiciales.

Carlos Henry Mena Rentería deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, desplazamiento forzado y tráfico de armas. La Fiscalía indicó que el procesado no aceptó los cargos imputados.

Por su parte, los otros cuatro capturados fueron judicializados por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Ninguno aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.