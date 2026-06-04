No involucrar a los niños en una guerra tan absurda, pidió madre de menor herido en Suarez, Cauca

Una velatón por la salud del niño Dilan Andrés Silva, uno de los dos menores heridos en un ataque con explosivos en Suarez, Cauca, se adelantó en Cali.

Con el mensaje: ¡Con los niños no. Ellos deben estar por fuera de toda confrontación!, en la noche de este miércoles 3 de junio, habitantes y familiares de uno de los dos menores gravemente heridos en un ataque con explosivos en esta población del Cauca, adelantaron en Cali, un velatón por la salud del niño Dilan Andrés Silva, uno de los más graves.

Elevado una oración para que haya Paz en el municipio de Suarez, en el Cauca, familiares de Dilan Silva, adelantaron la velaton, a las afueras de una clínica al sur de Cali, en donde este jueves, cuando cumple nueve años, será operado.

Su madre Andrea Restrepo, pide no involucrar a los niños en esta guerra tan absurda que vive el Cauca.

En total fueron ocho los menores heridos en el ataque con drones en Suarez, Cauca, siendo Dilan Silva, uno de los más afectados por los explosivos.