Ejército incauta 15 kilos de cocaína del Clan del Golfo en San Luis, Antioquia

Antioquia

Tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, ubicaron un depósito ilegal con estupefacientes en la vereda La Linda, zona rural del municipio de San Luis, en el Oriente de Antioquia.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, durante la operación fueron incautados 15 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que pertenecerían al Clan del Golfo, específicamente a la subestructura Gener Morales.

Golpe a las rentas ilegales

Las autoridades señalaron que el cargamento tendría un valor cercano a los 195 millones de pesos, recursos que, según el Ejército, hacían parte de las economías ilícitas de esta estructura criminal.

El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Continúan las operaciones militares

El Ejército Nacional informó que mantiene operaciones sostenidas en diferentes zonas de Antioquia con el objetivo de afectar las capacidades logísticas y financieras de los grupos armados organizados que delinquen en el departamento y fortalecer las condiciones de seguridad para las comunidades.