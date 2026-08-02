Capturan a presunto asesino de estudiante de la Universidad de Antioquia en Caucasia

Medellín, Antioquia

Las autoridades capturaron a Diego Esteban Raigoza Osorio, señalado como el presunto responsable del asesinato de Gabriel Arenas, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, crimen ocurrido en abril de este año en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

La captura fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien recordó que la administración departamental había ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera identificar y ubicar a los responsables del homicidio.

También es investigado por otro homicidio

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Diego Esteban Raigoza Osorio también estaría vinculado al asesinato de una mujer de la tercera edad, ocurrido al interior de una vivienda en el barrio Pueblo Nuevo de Caucasia.

El mandatario departamental destacó el resultado operativo y expresó su confianza en que el proceso judicial avance.

“Fue capturado por la Policía Nacional Diego Esteban Raigoza Osorio, presunto responsable del asesinato de Gabriel Arenas, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, ocurrido en abril de este año en Caucasia. Confiamos en que la justicia actúe con toda contundencia y que los responsables paguen”, manifestó el gobernador Andrés Julián Rendón.

Finalmente, el gobernador envió un mensaje de solidaridad a los familiares y amigos de Gabriel Arenas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer plenamente ambos homicidios.