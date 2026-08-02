Inician obras en nuevo tramo de la vía Llanogrande–Canadá; habrá paso controlado desde este lunes

Medellín, Antioquia

A partir de este lunes 3 de agosto, comenzarán las obras de construcción del nuevo tramo de la vía Llanogrande–Canadá, entre la glorieta Sibaris y el sector Buen Genio, en el municipio de Rionegro, una intervención que busca mejorar la movilidad y la conectividad en el Oriente antioqueño.

El proyecto es ejecutado de manera conjunta por la Gobernación de Antioquia, la Concesión Túnel Aburrá Oriente y la Alcaldía de Rionegro.

Habrá tránsito controlado

Durante la ejecución de las obras, la vía permanecerá habilitada con paso controlado mediante pare y siga de lunes a viernes entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, y los sábados entre las 7:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Las autoridades advirtieron que estos horarios podrán extenderse dependiendo del avance de las actividades, por lo que recomendaron a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización temporal, seguir las indicaciones de los controladores viales y reducir la velocidad al acercarse al frente de obra.

Continúa cierre en otro tramo

De manera paralela, continuará el cierre entre la vía Llanogrande y la glorieta Sibaris, donde avanzan otras intervenciones del mismo proyecto.

Para este sector permanecen habilitadas rutas alternas por la vereda Tres Puertas y el retorno por el sector La Amalita, hacia el CDA (antiguas Empanadas Caucanas).

Las autoridades precisaron que el acceso al tramo intervenido continuará permitido para residentes, vehículos de servicios públicos, recolección de residuos sólidos y organismos de emergencia.

Las obras hacen parte del proyecto vial Llanogrande–Canadá, con el que se busca mejorar las condiciones de movilidad, la seguridad vial y la conectividad para los habitantes, visitantes y sectores productivos del Oriente antioqueño.