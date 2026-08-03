Este lunes inicia la nueva rotación del pico y placa en Medellín; la primera semana será pedagógica

Medellín, Antioquia

Este lunes 3 de agosto entra en vigencia la nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026 en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá. La medida aplicará de lunes a viernes entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche para vehículos particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos.

Así será la rotación

La nueva rotación inicia este lunes con restricción para los vehículos particulares cuyas placas terminan en 5 y 8. En el caso de las motocicletas de dos y cuatro tiempos, la restricción aplica para aquellas cuyo primer dígito de la placa sea 5 o 8.

La programación para el resto de la semana será:

Lunes: 5 y 8.

5 y 8. Martes: 1 y 4.

1 y 4. Miércoles: 0 y 2.

0 y 2. Jueves: 3 y 6.

3 y 6. Viernes: 7 y 9.

Primera semana será pedagógica

Entre el 3 y el 6 de agosto, las autoridades desarrollarán una fase pedagógica para los conductores de vehículos particulares y motocicletas, por lo que durante esos días no se impondrán comparendos económicos a quienes incumplan la nueva rotación. La excepción serán los taxis, para los que la medida será sancionatoria desde el primer día.

A partir del lunes 10 de agosto, quienes incumplan el pico y placa serán sancionados con un comparendo de $633.200, además de la inmovilización del vehículo.

Se mantienen las vías exentas

La medida no aplicará en la avenida Regional, la Autopista Sur en jurisdicción de Medellín, la avenida Las Palmas, la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y Las Palmas, la calle 10 entre el río y la Terminal del Sur, la vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño y los cinco corregimientos del Distrito.