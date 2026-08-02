Desplazamiento masivo por combates entre Clan del Golfo y disidencias en Briceño

Briceño, Antioquia

Un desplazamiento masivo se registra en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia, como consecuencia de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de los frentes 5 y 36 de las FARC-EP, que mantienen una disputa por el control territorial en esta zona del departamento.

De acuerdo con el reporte preliminar conocido por Caracol Radio, 60 familias abandonaron sus viviendas en las veredas El Roblal y Travesías para dirigirse hacia la cabecera municipal en busca de protección.

Las familias serán ubicadas en albergues temporales

La información entregada por la administración municipal indica que, hasta el momento, se tiene el registro preliminar de 75 personas desplazadas desde la vereda El Roblal y 26 personas provenientes de Travesías, quienes serán ubicadas en autoalbergues mientras se consolida la atención humanitaria.

Las autoridades informaron que el censo oficial de las familias desplazadas se realizará el próximo lunes, por lo que el número de personas afectadas podría aumentar.

Continúan los combates

El desplazamiento se produce en medio de la confrontación armada entre el Clan del Golfo y las disidencias de los frentes 5 y 36 de las FARC-EP, enfrentamientos que también han dejado daños en viviendas y un balance preliminar de víctimas que aún es objeto de verificación por parte de las autoridades.

La administración municipal, en coordinación con los organismos de atención de emergencias y las autoridades, adelanta las acciones para brindar asistencia humanitaria a las familias desplazadas y consolidar el censo oficial de afectados.