177 personas han sido desplazadas por combates entre el Clan del Golfo y disidencias en Briceño

Medellín, Antioquia

Aumentó el número de personas desplazadas por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y los frentes 36 y 5 de las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Briceño, Norte de Antioquia. El reporte más reciente da cuenta de 77 familias, integradas por 177 personas, que abandonaron sus viviendas para buscar refugio en la cabecera municipal.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, 36 familias, conformadas por 82 personas, salieron de la vereda El Roblal, mientras que 41 familias, integradas por 95 personas, se desplazaron desde la vereda Travesías.

Comenzó la atención a las familias

Las autoridades informaron que 10 familias, correspondientes a 16 personas, ya ingresaron al albergue habilitado por la administración municipal. Las demás permanecen en proceso de ubicación temporal con el apoyo de las entidades encargadas de atender la emergencia.

La Policía Nacional indicó que el desplazamiento se produjo como consecuencia de las confrontaciones armadas que sostienen el Clan del Golfo y los frentes 36 y 5 de las disidencias de las FARC, organizaciones ilegales que disputan el control territorial en esta zona del Norte antioqueño.

Activan respuesta institucional

Ante la emergencia, la Policía Nacional informó que activó la coordinación con la administración municipal y las entidades competentes para atender a la población desplazada, apoyar el levantamiento del censo oficial y fortalecer las acciones de protección para las comunidades afectadas.

Las autoridades mantienen presencia en la zona y continúan verificando la evolución de la emergencia, mientras avanzan las operaciones para restablecer las condiciones de seguridad y brindar asistencia humanitaria a las familias desplazadas.