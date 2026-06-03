Incautan 2 kilos de oro que habían sido extraídos ilegalmente en el municipio de Chaparral, Tolima

Tolima

En su cuenta de X el general, William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional, destacó un operativo realizado en Fusagasugá, Cundinamarca en el que se incautaron 2 kilos de oro que eran trasladado en un equipaje de mano, el vehículo había salido del municipio de Chaparral, Tolima, con destino a Bogotá.

Durante el operativo fueron capturadas dos personas por los delitos de lavado de activos, explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, y enriquecimiento ilícito. Además, fue incautado el vehículo en el que se desplazaban.

Según general, William Oswaldo Rincón, con este tipo de operaciones se sigue afectando las finanzas del crimen y combatiendo la explotación ilegal de minerales en el país.

La minería ilegal ha arrasado con más de 200 hectáreas de bosque en el sur del Tolima en el Tolima. Este negocio ilegal deja miles de millones de pesos a grupos armados que controla la extracción de oro en municipios como Ataco, Chaparral, Coyaima entre otros.

En el trabajo contra la minería ilegal y los grupos armados que se financian con este negocio, la semana anterior las autoridades reportaron la captura de cuatro disidentes que extorsionaban a mineros para dejarlos trabajar en Ataco, Tolima.

Según la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, los capturados integraban una comisión del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc que operaban en esta zona del departamento.