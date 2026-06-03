La Fundación Salvi anuncia que no realizará el Ibagué Festival 2026

Ibagué

La Fundación Salvi anunció que este año no realizará el Ibagué Festival. La decisión se dio a conocer luego una revisión técnica, operativa, financiera y logística del evento.

En una carta enviada a la gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, por parte de Greis Cifuentes, directora Ejecutiva de la Fundación Salvi, se explican los motivos que llevaron a cancelar esta versión.

El Ibagué Festival se había convertido en 5 ediciones en uno de los eventos más importantes de la agenda cultural del año en la capital del Tolima. Además, era una plataforma de formación, circulación artística y posicionamiento territorial que había puesto al Tolima en el mapa musical de Colombia y el mundo.

La Fundación Salvi argumentó su decisión en qué las condiciones actuales de respaldo financiero de las entidades territoriales no permiten garantizar el nivel que Ibagué y este festival merecen.

“A pesar de múltiples gestiones adelantadas, no fue posible consolidar en los tiempos requeridos las condiciones mínimas financiación y corresponsabilidad institucional necesarias para garantizar una edición acorde con la trayectoria del festival”, afirman en la carta.

A la vez resaltaron que se requiere una corresponsabilidad de los actores públicos, privados y la academia que permita sostener en el tiempo proyectos como este evento cultural.

Finalmente, hacen un llamado para que se inicie un trabajo conjunto para garantizar el regreso del Ibagué Festival en el año 2027 en las condiciones que merece el evento.

En su cuenta de X el secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro, lamentó la decisión de Fundación Salvi de suspender Ibagué Festival, “Esperamos poder seguir articulando acciones sin descanso, que nos permitan consolidar a Ibagué como Capital Musical. Ya trabajamos con la Alcaldía de Ibagué reemplazó de estas fechas con Festival Internacional de Música”.