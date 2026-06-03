“Tarde es mejor que nunca”: reacciones a ponencia de la Comisión de Acusación contra campaña Petro

La decisión de dos investigadores de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, de solicitar que el presidente Gustavo Petro sea llamado a indagatoria dentro del proceso por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022, ha generado múltiples reacciones desde distintos sectores.

Según la Comisión de Acusación, tendrían indicios de que la campaña de Petro de 2022 tendría supuestos gastos no reportados y una posible violación de los topes electorales.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Cristian Garcés, uno de los denunciantes en este caso, aseguró que, aunque la decisión representa un avance, llega tarde.

“Hace más de tres años llegaron denuncias ciudadanas y de congresistas que presentamos las pruebas por la violación de los topes de la campaña, y las conclusiones del Consejo Nacional Electoral son contundentes”, dijo.

Y agregó que como la decisión llegó tarde, “no se va a cumplir ya lo que dice el artículo 109 de nuestra Constitución: que el mandatario que viole los topes debe ser apartado del cargo”.

Desde el Pacto Histórico, el representante Alfredo Mondragón insistió en que los testigos electorales no pueden ser considerados un gasto de campaña: “Se ha venido diciendo que los testigos electorales harían parte de esa supuesta superación del tope, y se ha dicho que la campaña es hasta el día electoral y, por lo tanto, los testigos electorales no pueden vincularse”.

No obstante, dijo que respetarán las decisiones que adopten tanto la Comisión de Acusación como el Consejo Nacional Electoral.

A las críticas también se sumó el senador electo del Centro Democrático, Rafael Nieto Loaiza, quien aseguró: “Casi cuatro años después, pero tarde es mejor que nunca, la Comisión de Acusaciones ha descubierto lo que ya sabíamos todos los colombianos: Petro violó los topes de campaña”.