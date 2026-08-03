Capturan a hombre señalado de asesinar a su hermano tras una riña en Barranquilla

Como Fabián Costa Dovale, de 55 años fue identificado el hombre asesinado en el barrio José Antonio Galán, en Barranquilla tras un acto de intolerancia, según indicó la Policía.

La información entregada por las autoridades, indica que el hombre recibió varias heridas con arma blanca y perdió la vida mientras era atentado en la Clínica Campbell.

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¿Quién fue el capturado?

El hombre capturado fue identificado como John José Costa Dovale, de 54 años y quien fue capturado por la Policía.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones de este hecho de sangre que se registró en la noche de este domingo.