MinDefensa confirma que se evalúa compra de avión brasileño y revela plan para ampliar flota aérea

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó a Caracol Radio que el Gobierno Nacional mantiene dentro de sus estudios la posible incorporación del avión brasileño C-390 Millennium de Embraer para fortalecer las capacidades de transporte aéreo de la Fuerza Pública.

La confirmación se conoce semanas después de que Caracol Radio revelara que dentro de la evaluación técnica y operacional de la aeronave existían reparos relacionados con capacidad de carga, dimensiones de bodega, flexibilidad logística y desempeño en operaciones sobre pistas austeras o no pavimentadas.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar esa aeronave, el ministro respondió: “Sí, hace parte de la valoración que nosotros hacemos del estudio del mercado para tomar la mejor decisión para los colombianos”.

Durante la entrevista, Sánchez también aclaró que la eventual llegada de nuevas aeronaves no necesariamente implicaría la salida inmediata de las capacidades actuales. Al ser consultado sobre si estos proyectos reemplazarían parte de la flota existente, respondió: “Se suma. Nada es eterno. Es necesario ir renovando las capacidades y fortaleciendo las capacidades”.

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El ministro reveló además que el Gobierno proyecta una importante expansión de la flota aérea militar. “En términos de movilidad aérea, más de 50 aeronaves adicionales a los 17 Gripen, es decir, estaríamos hablando de casi 70 aeronaves o un poco más que se adquieren en este periodo de gobierno”, afirmó.

Sánchez explicó que esos planes incluyen aeronaves para diferentes fuerzas y misiones. “Están los 17 aviones al Gripen, están los helicópteros de transporte que se adquieren para el ejército, para la policía, para la armada, aviones de transporte que se adquieren, tanto livianos, medianos y pesados para la FAC, para la armada, para la policía, para el ejército, vehículos blindados que se adquieren para el ejército, para la policía”, señaló.

Según la información conocida que había revelado Caracol Radio, uno de los principales cuestionamientos frente al C-390 tendría relación con la capacidad de carga y las dimensiones de la bodega. Las comparaciones técnicas revisadas por este medio muestran capacidades cercanas a las 26 toneladas, mientras otras plataformas analizadas alcanzarían hasta 37 toneladas de carga útil.

Las evaluaciones también incluyen variables relacionadas con el transporte de helicópteros, maquinaria pesada, hospitales móviles, operaciones en pistas no preparadas, soporte logístico, mantenimiento, entrenamiento, infraestructura y costos operacionales. Estas observaciones hacen parte de los análisis que actualmente adelanta el sector Defensa antes de tomar una decisión definitiva sobre la futura flota de transporte estratégico del país.