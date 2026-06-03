El presidente Donald Trump dice que le gustaría reunirse con el líder iraní Mojtaba Jamenei

El líder de Irán, Mojtaba Jamenei, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen compuesta. Foto de Jamenei: AFP Foto de Trump: Getty Images.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que le gustaría reunirse con el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, en una entrevista publicada el miércoles.

“Me gustaría reunirme con él, y probablemente nos encontremos en algún momento, depende de cómo vaya todo”, declaró el mandatario en una entrevista en el sitio web New York Post.

El martes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró que Estados Unidos consideraba a Mojtaba Jamenei como “vivo” y “cada vez más implicado” en la dirección de la República Islámica.

Irán y Estados Unidos se acusaron mutuamente este miércoles de violar la frágil tregua con ataques cruzados en el Golfo, donde proyectiles de Teherán golpearon el aeropuerto de Kuwait y mataron a una persona.