¿Pedro Sánchez será candidato a la Gobernación de Boyacá?

Bogotá

El ministro de Defensa, el boyacense Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, fue el invitado especial al programa de la Luciérnaga de Caracol Radio para la sección de ‘Sin Anestesia’, en el que hizo el balance de lo hecho desde que estuvo al frente de la cartera y dejó abierta la posibilidad de una aspiración a la Gobernación de Boyacá.

Sánchez señaló que se fortaleció la seguridad en el país y que la tasa de homicidios se redujo considerablemente durante este tiempo.

“Cuando uno compara la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes entre el 2021 y el 2025, se redujeron los homicidios en 15 departamentos y en 18 capitales. Hubo departamentos como Arauca, Antioquia, Nariño, Putumayo, en los que se redujo enormemente”, aseguró.

El nacido en el municipio de Boavita, dejó entre ver que existe la posibilidad de una posible postulación a la Gobernación de Boyacá.

“Donde crea que yo pueda servir, lo haré con mucho cariño. No descarta, no descarta. Si entendí algo también, que digamos, yo no soy político, soy soldado, desde mi juventud soy soldado. Si, puede ser que haya estudiado, no sé, tres maestrías o especializaciones, soy soldado. Y en este momento, la verdad es que lo único que busco yo es el bien general y poner mis intereses personales subordinados a lo que quiera el país”, aseguró.

Por otro lado, Sánchez Suárez le hizo algunas recomendaciones al próximo ministro de Defensa, entre ellas, que continúe fortaleciendo la fuerza pública.

“Primero, que el problema de seguridad no solamente se soluciona con armas. (0:57) Se requiere una visión integral, una acción integral. Mientras existan países que consumen droga, por ejemplo, pues habrá países productores. Se requiere no solamente que sea aquí a nivel nacional, sino también internacional. Segundo, que siga fortaleciendo a esta fuerza pública como lo hemos hecho. Se requieren más capacidades, se requiere más presupuesto. Dignificamos el salario de los soldados profesionales, de los que prestan el servicio militar obligatorio, ya reciben un salario mínimo. Hay gente que no tiene para comer en la casa. Y estos soldados, que son más de 110 mil al año, y policías, benefician a 110 mil familias. Tercero, que siga manteniendo esta fuerza como la más transparente, como con esa legitimidad tan alta y con ese amor enorme por nuestra patria”, enfatizó.