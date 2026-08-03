Mineros de Muzo anuncian asamblea y advierten posible paro

Las comunidades dedicadas a la minería tradicional en Muzo anunciaron la convocatoria de una asamblea general para definir las medidas que adoptarán frente a la falta de suministro de material en la denominada “La Voladora”, indispensable para desarrollar su actividad. Los líderes advirtieron que, si no reciben una respuesta en los próximos días, podrían iniciar un paro respaldado por la comunidad minera.

Uno de los voceros del movimiento afirmó que el principal argumento para justificar la suspensión de las entregas era el estado de la vía de acceso, situación que, según dijo, ya fue superada con la habilitación de la carretera. Sin embargo, aseguró que ahora la responsabilidad es trasladada entre la empresa multinacional y las autoridades, sin que hasta el momento exista una solución para los trabajadores.

El dirigente sostuvo que la minería comunitaria representa una tradición de varios siglos en la región y reiteró que las familias dependen de esta actividad para su sustento. Agregó que, si la comunidad decide ir a paro durante la asamblea, los líderes respaldarán esa decisión y reiteró el llamado a las autoridades y a la empresa para restablecer la entrega del material requerido por los mineros.