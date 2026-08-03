Alcaldía de Tunja declara día cívico el 6 de agosto por el aniversario de fundación de la ciudad

Tunja

La Alcaldía Mayor de Tunja expidió el Decreto No. 1.1.2-1.10207, mediante el cual declaró día cívico el próximo 6 de agosto de 2026, con motivo de la conmemoración del aniversario de la fundación de la capital boyacense.

De acuerdo con el documento, firmado por el alcalde Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, la decisión busca promover la identidad cultural, la participación ciudadana y fortalecer el sentido de pertenencia de los tunjanos en una fecha de especial significado para la ciudad.

En los considerandos del decreto se señala que "el 6 de agosto se conmemora la fundación de la ciudad de Tunja, hecho histórico de gran importancia para los habitantes del municipio y del país", razón por la cual se considera pertinente declarar esta jornada como día cívico.

En el artículo primero, la Administración Municipal establece oficialmente que el 6 de agosto de 2026 será día cívico en el municipio de Tunja, con ocasión de la celebración de su aniversario de fundación.

Asimismo, el decreto invita a las instituciones educativas, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales y a la comunidad en general a vincularse a las actividades conmemorativas que se desarrollarán durante esa fecha.

La Administración Municipal indicó que la medida entra en vigencia a partir de la fecha de expedición del decreto, firmado el 3 de agosto de 2026, con el propósito de incentivar la participación ciudadana en una de las celebraciones más representativas para la historia de Tunja.