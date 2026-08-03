Boyacá se destaca en el Concurso Nacional de Escritura

Boyacá volvió a destacarse en el panorama nacional por su participación en el Concurso Nacional de Escritura Historias de Paz. En esta edición, el departamento registró 292 textos inscritos, entre cuentos y ensayos, que hacen parte de las 6.533 historias recibidas por el Ministerio de Educación desde todo el país. La participación fue posible gracias al trabajo de 38 instituciones educativas y de educación superior, consolidando a Boyacá entre las regiones con mayor representación en el certamen.

La subdirectora de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación, Viviana Olaya, destacó el compromiso de la comunidad educativa boyacense con la lectura y la escritura. La funcionaria señaló que el departamento logró movilizar a estudiantes, docentes y directivos de instituciones como el Colegio de Boyacá, la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, las instituciones educativas técnicas de Monguí, Nobsa, Samacá, Miraflores, Pijaos y Puerto Serviez, además de establecimientos como el Colegio Ciudad del Sol, Colegio Los Andes, Colegio Salesiano Maldonado, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la Universidad de Boyacá (UNIBOYACÁ) y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), entre otras que promovieron la participación de niñas, niños, jóvenes y docentes en el concurso.

Olaya explicó que el certamen busca fortalecer la lectura, la escritura, el pensamiento crítico y la creatividad como herramientas para la construcción de paz.

Asimismo, anunció que el próximo 5 de agosto se realizará la ceremonia nacional de premiación, en la que se darán a conocer los 40 ganadores del concurso. Desde el Ministerio de Educación expresaron su expectativa de que Boyacá haga parte del grupo de departamentos con autores reconocidos en esta edición del certamen nacional.