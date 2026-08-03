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03 ago 2026 Actualizado 20:10

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Tunja

Tunja alista celebración de sus 487 años

La Alcaldía presentó la programación oficial con la que conmemorará un nuevo aniversario de la fundación hispánica de la capital boyacense.

FOTO | CREDITOS AL AUTOR | Tunja

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Felipe Carreño

Tunja
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La administración municipal dio a conocer la agenda preparada para celebrar los 487 años de la fundación hispánica de Tunja el próximo 6 de agosto. Las actividades se desarrollarán durante toda la jornada con eventos religiosos, protocolarios, académicos y culturales abiertos a la comunidad.

El secretario de Cultura, Santiago Benavides, invitó a los tunjanos y visitantes a participar en la programación, que comenzará con una eucaristía de acción de gracias y continuará con el tradicional desfile de bandas, una ofrenda floral y la sesión conjunta con la Academia Boyacense de Historia y el Concejo Municipal.

La agenda también contempla presentaciones de la Banda Sinfónica, la Orquesta Filarmónica, muestras de la Escuela de Artes y Saberes y una programación artística con teatro, danza, música, pintura y cine. Según Benavides, la celebración busca resaltar el patrimonio histórico y el talento cultural de la capital boyacense.

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