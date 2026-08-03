Tunja alista celebración de sus 487 años
La Alcaldía presentó la programación oficial con la que conmemorará un nuevo aniversario de la fundación hispánica de la capital boyacense.
La administración municipal dio a conocer la agenda preparada para celebrar los 487 años de la fundación hispánica de Tunja el próximo 6 de agosto. Las actividades se desarrollarán durante toda la jornada con eventos religiosos, protocolarios, académicos y culturales abiertos a la comunidad.
El secretario de Cultura, Santiago Benavides, invitó a los tunjanos y visitantes a participar en la programación, que comenzará con una eucaristía de acción de gracias y continuará con el tradicional desfile de bandas, una ofrenda floral y la sesión conjunta con la Academia Boyacense de Historia y el Concejo Municipal.
La agenda también contempla presentaciones de la Banda Sinfónica, la Orquesta Filarmónica, muestras de la Escuela de Artes y Saberes y una programación artística con teatro, danza, música, pintura y cine. Según Benavides, la celebración busca resaltar el patrimonio histórico y el talento cultural de la capital boyacense.