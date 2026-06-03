La Guajira impulsa la formación de las nuevas generaciones del vallenato

Con la participación de más de cien estudiantes, la Fundación Cocha Molina y la Universidad de La Guajira iniciaron un ciclo académico dedicado a la formación en acordeón, canto y composición.

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Esta ininiciativa tiene el objetivo de descubrir y proyectar a las futuras promesas del vallenato.

Este género, reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, encuentra en esta iniciativa un espacio para fortalecer su identidad cultural y garantizar su permanencia en las nuevas generaciones.

El proyecto cuenta con la dirección del Rey Vallenato Gonzalo Arturo “El Cocha” Molina, acompañado por el maestro de la composición Rosendo Romero y la gerente de la fundación, Julieth Peraza.

Junto a docentes universitarios, el equipo recorrió las sedes de Fonseca, Villanueva y Riohacha, afianzando el proceso académico y acercando la enseñanza a los estudiantes de distintas regiones.

Los resultados ya son visibles. En apenas un mes de clases, los alumnos lograron interpretar “Brindo con el alma”, icónico éxito que “El Cocha” Molina grabó junto al recordado Diomedes Díaz.

Este logro refleja el entusiasmo y compromiso de los jóvenes, así como la efectividad del programa en transmitir conocimientos prácticos y emocionales ligados al vallenato.

“Estamos fomentando la pasión y el amor por nuestra música. Formamos a nuevos talentos para salvaguardar esta identidad cultural que nos representa ante el mundo”, destacó Molina, subrayando la importancia de preservar el legado vallenato.

Por su parte, Jhon Jairo De La Rosa, docente de la sede Maicao de la Universidad , expresó su admiración por el avance del convenio: “Estoy muy sorprendido con el progreso de los estudiantes. La muestra musical que presentaron nos deja muy contentos y con altas expectativas para continuar este proceso tan importante”.

La iniciativa no solo busca formar músicos, sino también fortalecer el vinculo de los jóvenes con sus raíces culturales. En un contexto donde la globalización y las nuevas tendencias musicales conviven con los géneros tradicionales.

Con este esfuerzo conjunto, la Fundación Cocha Molina y la Universidad de La Guajira consolidan un espacio académico y artístico que reafirma el papel del vallenato como símbolo de identidad y orgullo nacional.