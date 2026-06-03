Comenzó la recuperación de un nuevo tramo de la Avenida Ciudad de Cali

Las máquinas ya comenzaron a trabajar sobre la Avenida Ciudad de Cali.

Desde este 1 de junio inició la intervención de la sección 7 de este importante corredor vial, una obra que busca mejorar las condiciones de movilidad en una de las vías más transitadas del sur de la capital vallecaucana.

Más información Fuerte aguacero y vendaval dejó afectaciones en Cartago, Valle del Cauca

Los primeros trabajos se concentran entre las carreras 80 y 83A, donde se adelantan labores de fresado y remoción de la carpeta asfáltica deteriorada. Este tramo marca el comienzo de una intervención que abarcará cerca de ocho kilómetros carril en ambas calzadas.

La nueva fase se suma a los avances que ya registran otros sectores del proyecto. Mientras la sección 2 continúa en ejecución, en la sección 1 ya finalizaron las labores de pavimentación y demarcación, y actualmente se adelantan obras complementarias como la construcción de andenes.

Más información Juez ordena a Abelardo de La Espriella ofrecer disculpas públicas a la periodista Laura Rodríguez

La secretaria de Infraestructura, Luz Adriana Vásquez, explicó que en este corredor trabajarán tres cuadrillas de manera simultánea para acelerar la recuperación de la vía.

Habitantes del sector destacaron el impacto positivo que tendrá la intervención. Juan Manuel Serrano, edil de la Comuna 17, aseguró que las obras contribuirán a mejorar la movilidad y reducir los riesgos de accidentalidad en la zona.

Por su parte, líderes comunitarios de El Caney celebraron el inicio de los trabajos, al considerar que se trata de una obra esperada por quienes transitan diariamente por este corredor.

La intervención forma parte del plan de recuperación de la malla vial que adelanta la Administración Distrital en diferentes sectores de Cali.