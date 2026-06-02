Gobernadores piden ampliar veeduría internacional y exigen garantías en segunda vuelta presidencial

Al término de una reunión extraordinaria de la Federación Nacional de Departamentos (FND), los gobernadores del país emitieron un pronunciamiento conjunto en el que solicitaron fortalecer las garantías para la segunda vuelta presidencial y ampliar la presencia de observadores internacionales en todo el territorio nacional.

Los mandatarios regionales destacaron el trabajo realizado por la Registraduría Nacional y la Fuerza Pública durante la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo y aseguraron que la jornada permitió demostrar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.

Entre las principales conclusiones del encuentro, los gobernadores pidieron reforzar el acompañamiento de las misiones internacionales de observación electoral.

En el comunicado señalaron que “la presencia de veedores extranjeros es una garantía adicional que blinda la transparencia del escrutinio y genera tranquilidad en todos los sectores políticos”.

Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para garantizar que la segunda vuelta se desarrolle en condiciones de seguridad y libertad para los electores. En ese sentido, advirtieron sobre denuncias de presunto constreñimiento al voto reportadas en departamentos como Guaviare, Caquetá y Meta.

Los gobernadores insistieron en que “Colombia debe votar en paz, libre de violencias y con un respeto profundo a la voluntad ciudadana para elegir al candidato de sus preferencias”, al tiempo que señalaron que el Estado de Derecho se fundamenta en la libertad de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto sin presiones ni intimidaciones.

De igual forma, enviaron un mensaje a los líderes políticos, funcionarios públicos y formadores de opinión para que contribuyan a preservar la confianza en el sistema democrático. Según indicaron, “quienes conducen al país deben actuar con mesura y responsabilidad, protegiendo el sistema electoral y evitando acciones y comentarios desmedidos e irresponsables que inciten a la violencia”.

En el pronunciamiento también recalcaron que la Constitución y las leyes establecen claramente cuáles son las autoridades competentes en materia electoral y advirtieron que “en ningún caso el Ejecutivo Nacional puede suplantar dichas funciones”.

Finalmente pidieron que el próximo gobierno mantenga una relación más estrecha con los territorios y garantice una articulación efectiva con las regiones para enfrentar los principales desafíos sociales y económicos del país.