“Enfrentamientos siguen”: alertan por crisis tras guerra entre ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ en Guaviare

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, aseguró en Caracol Radio que la situación humanitaria y de seguridad en la zona donde se registran enfrentamientos entre disidencias Farc de ‘Mordisco’ y ‘Calarca’ continúa siendo crítica, por lo que alertó sobre posibles víctimas adicionales, desplazamientos, confinamiento y desabastecimiento en varias comunidades.

“Los enfrentamientos siguen, los bombardeos se reportan por locales y seguramente esa información no ha sido del todo completa. Es decir, fallecidos con seguridad tienen que haber más, tenemos también reporte local de heridos de esos grupos y demás, pero sobre todo la advertencia en el riesgo de contagio en la población. Yo quisiera tener la oportunidad solo de que pudiésemos llegar al sitio, pero hoy ha sido difícil”, afirmó el mandatario.

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Rodríguez explicó que las autoridades locales han solicitado apoyo urgente del Gobierno Nacional para verificar la situación y atender a las comunidades afectadas.

“Hoy es requerido a través de un consejo de seguridad al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa porque se requiere llegar al sitio. Solicitarle especialmente a CICR que nos ayude en la posibilidad y aproveche sus medios para que se pueda llegar en una comisión humanitaria, hay desabastecimiento en gran parte de esas veredas de alimentos, la población, especialmente el resguardo que menciono de aledaño, ese está en confinamiento, y otras familias más”, señaló.

El alcalde insistió en que la situación supera el balance conocido hasta ahora y pidió una intervención inmediata del Estado. “Después de una situación como esa, después de unos enfrentamientos, y la cantidad de muertos, pues, obviamente la situación no es normal. Hacemos el llamado urgente al Gobierno”, manifestó.

Además, agregó que “ya ustedes reportaron inclusive el número de menores de edad que fallecieron en este enfrentamiento, pero la preocupación nuestra es por lo que pueda seguir ocurriendo, y en eso se ha fallado la atención por parte del Gobierno”.

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Según el mandatario, la presencia de grupos armados está afectando la movilidad de las comunidades y el acceso a alimentos. “La presencia de estos grupos irregulares bloquea, imposibilita que la comunidad se pueda mover, inclusive para el abastecimiento de alimentos”.

“Esa es nuestra preocupación y por eso el llamado que hacemos al Gobierno Nacional. Se requiere hoy de manera urgente que nos acompañe una comisión humanitaria que se pueda no sólo verificar, sino llevar una atención médica, humanitaria, inclusive en alimentos, porque ya más de dieciséis días que viene viviendo esta situación estas comunidades”, afirmó.

Durante la entrevista también alertó sobre el reclutamiento de menores por parte de las estructuras armadas ilegales que operan en la región.

Ese reclutamiento no sólo se da en las poblaciones, en los habitantes, en los menores de edad que residen, que estudian, que están en el sector, sino también los que han llegado por el departamento, por la vía nacional, que también lo hemos advertido a otras entidades de otras partes del país, especialmente del Cauca. Esos menores los reclutan, los transportan, llegan, ingresan al departamento por diferentes rutas", explicó.

Rodríguez aseguró además que dentro de esas estructuras armadas hay menores indígenas de la región y reclamó una mayor presencia institucional.

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“Ahí en esos grupos irregulares existen menores indígenas propios de las diferentes comunidades del departamento del Guaviare, y esa situación no ha cambiado. Por eso, la exigencia como alcalde y autoridades locales a que el Gobierno haga presencia y más que la presencia, las acciones correspondientes. Aquí estamos solos, locales”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: