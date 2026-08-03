Ataque sicarial en Fusagasugá dejó dos muertos: autoridades buscan a los responsables

En la noche de este sábado se presentó un sicariato en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, cuando un sicario abrió fuego en contra de varias personas en un bar. El hecho criminal dejó dos muertos.

En el sector del antiguo ancianato, falleció una de las dos personas y la otra más murió en un centro asistencial de la región.

Las Autoridades están confirmando si las identidades de los muertos corresponden a Andrés Felipe González Rodríguez y Karen Vanessa Saldarriaga García.

En las cámaras de seguridad del bar y del sector se evidencia como el asesino se baja de una moto, entra al lugar y en cuestión de segundos apunta contra un hombre, quien murió de inmediato. En la la misma moto huyó.

De acuerdo con el reporte oficial, los presuntos responsables intentaron escapar por la Avenida de Las Palmas, vía que conecta varios barrios del municipio.

El caso continúa siendo investigado y no darán declaraciones ni información hasta que se esclarezcan los hechos.