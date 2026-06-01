Puertas para conversar con sectores democráticos están abiertas: Pizarro por campaña de Iván Cepeda

La senadora y jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda, María José Pizarro, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse las elecciones presidenciales del pasado domingo, 31 de mayo, que dejaron una segunda vuelta entre el candidato del Pacto Histórico y Abelardo de la Espriella.

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“Las puertas para conversar están abiertas”

Es un hecho que en materia política espectros fuera de la izquierda juegan un papel importante de cara a la segunda vuelta para la candidatura de Iván Cepeda.

Así, Pizarro aseguró que desde la campaña están dispuestos a hablar con otros sectores “democráticos”.

“Ahora lo que debemos hacer es remontar. Las puertas, como ya lo dijo ayer Iván Cepeda, están abiertas para la conversación con todos los sectores democráticos de este país . Ustedes han visto que hemos estado liderando la construcción y la materialización de la Alianza por la Vida y, por lo tanto, esa alianza debe fortalecerse, sobre todo porque estamos enfrentando un proyecto y una deriva, en mi criterio, autoritaria, y por lo tanto, hoy se trata de cuidar a Colombia, de defender a los colombianos y, por supuesto, respetar y fortalecer la institucionalidad de nuestro país”, aseguró.

“Tenemos que remontar”

Así mismo, aseguró que sí o sí deben remontar en segunda vuelta.

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“Efectivamente tenemos que remontar, lograr el triunfo en segunda vuelta, como es el propósito de nuestra fuerza política. Sin embargo, para una campaña que tuvo una inversión de recursos realmente muy austera, sin vallas, sin una gran pauta, sin haber permeado de manera exponencial en los últimos ocho días las redes sociales con un trabajo decente austero, por supuesto una votación superior a los nueve millones de votos no es despreciable y menos cuando, además, tuvimos que sortear, como ya lo hemos dicho, toda una serie de dificultades jurídicas”, enfatizó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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