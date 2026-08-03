Incendios forestales en Cundinamarca: Bomberos atienden las emergencias

Durante la tarde de este domingo se presentaron al menos siete incendios forestales en el departamento de Cundinamaraca.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, en articulación con Consejos Municipales, organismos de socorro y autoridades está monitoreando siete emergencias en los municipios de: Tibacuy, Pacho, Nilo, Soacha y Sibate.

El que más ha generado impacto en la ciudadanía se registró en Soacha, cerca al peaje de Chusacá, el cual mantiene una fuerte conflagración que se extiende por una montaña y podría afectar varias hectáreas de zona vegetal.

Sobre este incendio, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’ confirmó que la conflagración se encuentra en el sector de El Charquito, en límites entre Soacha y Sibaté.

“Presuntamente ocasionado por la quema irresponsable de llantas y cables en zona verde”, señaló Sánchez.

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En Pacho, los tres incendios reportados fueron controlados al 100 %. En Tibacuy, la emergencia presenta un avance de control del 80 %, aunque permanece un punto caliente bajo seguimiento.

Los incendios en Nilo, Soacha y Sibaté continúan activos y son atendidos por los cuerpos de bomberos, la Defensa Civil de Colombia, el Ejército Nacional de Colombia y demás entidades de respuesta, con apoyo institucional donde ha sido requerido.

Jorge Emilio Rey aseguró que las altas temperaturas y los fuertes vientos que se vienen registrando en el departamento favorecen la propagación de este tipo de emergencias, por lo que mantienen un monitoreo permanente y la articulación de todas las capacidades operativas para atender cada uno de los eventos.