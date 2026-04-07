Medellín abre inscripciones para el Campeonato de Baile y el Concurso de Canto de Tango

Medellín, Antioquia

La tradición tanguera de Medellín revive este año con dos convocatorias que celebran este género en el marco del vigésimo aniversario del Festival Internacional de Tango.

El Campeonato de Baile y el Concurso de Canto tendrán inscripciones abiertas hasta el jueves 30 de abril. Artistas, agencias y corporaciones locales, nacionales e internacionales podrán participar en este proceso cultural.

Categorías de participación

El Campeonato de Baile se realizará a inicios de junio en el Teatro Metropolitano y contará con las siguientes categorías: tango escenario infantil, tango escenario juvenil, grupos coreográficos de niños y jóvenes, tango salón, milonga salón, tango escenario de adultos y grupos coreográficos de adultos.

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Por otro lado, el Concurso de Canto tendrá lugar en las mismas fechas en el Teatro Pablo Tobón Uribe, con dos categorías: jóvenes (15 a 35 años) y adultos (36 años en adelante).

¿Cuál será el proceso de selección?

El proceso de selección iniciará con una fase virtual, mediante el envío de videos, tras la cual se definirán los semifinalistas que pasarán a las presentaciones presenciales. Ambos concursos contarán con jurados expertos a nivel nacional e internacional, y otorgarán premios en efectivo a los ganadores de las diferentes categorías.

En 2025, las convocatorias del Festival Internacional de Tango superaron los 1.900 inscritos. Asimismo, el Concurso de Canto creció un 50 %, mientras que el Campeonato de Baile aumentó un 29 %, consolidando este evento como un referente cultural en Medellín.