Gobierno oficializó adición presupuestal para proyectos de agua potable en La Guajira
Se trata de una adición superior a los $10.000 millones para proyecto en el norte del país.
A través del decreto 0549 de 2026, el Gobierno oficializó una adición presupuestal por $10.684.760.333 para proyectos de agua potable en el departamento de La Guajira.
El decreto establece que la adición está dividida en recursos para servicios de agua potable y saneamiento básico, así como para alcantarillado.
La adición del presupuesto es para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quienes solicitaron recursos para atender las necesidades de esta región del país.
Por lo cual, la adición de $10.684.760.333 será para garantizar el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico, y para el sector intersubsectorial vivienda y desarrollo rural.
¿Qué más dice el decreto?
El decreto establece que esta adición será para el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2026.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...