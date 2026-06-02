Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 jun 2026 Actualizado 23:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Gobierno oficializó adición presupuestal para proyectos de agua potable en La Guajira

Se trata de una adición superior a los $10.000 millones para proyecto en el norte del país.

Petro ordena investigar uso de agua con fines electorales en Cesar, Magdalena y La Guajira

Petro ordena investigar uso de agua con fines electorales en Cesar, Magdalena y La Guajira

Petro ordena investigar uso de agua con fines electorales en Cesar, Magdalena y La Guajira
Añadir Caracol Radio en Google

A través del decreto 0549 de 2026, el Gobierno oficializó una adición presupuestal por $10.684.760.333 para proyectos de agua potable en el departamento de La Guajira.

El decreto establece que la adición está dividida en recursos para servicios de agua potable y saneamiento básico, así como para alcantarillado.

La adición del presupuesto es para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quienes solicitaron recursos para atender las necesidades de esta región del país.

Por lo cual, la adición de $10.684.760.333 será para garantizar el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico, y para el sector intersubsectorial vivienda y desarrollo rural.

¿Qué más dice el decreto?

El decreto establece que esta adición será para el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2026.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir