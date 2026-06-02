Gobierno oficializó adición presupuestal para proyectos de agua potable en La Guajira

Petro ordena investigar uso de agua con fines electorales en Cesar, Magdalena y La Guajira

A través del decreto 0549 de 2026, el Gobierno oficializó una adición presupuestal por $10.684.760.333 para proyectos de agua potable en el departamento de La Guajira.

El decreto establece que la adición está dividida en recursos para servicios de agua potable y saneamiento básico, así como para alcantarillado.

La adición del presupuesto es para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quienes solicitaron recursos para atender las necesidades de esta región del país.

Por lo cual, la adición de $10.684.760.333 será para garantizar el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico, y para el sector intersubsectorial vivienda y desarrollo rural.

¿Qué más dice el decreto?

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El decreto establece que esta adición será para el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2026.