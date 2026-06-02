“Es problemático”: secretario Marco Rubio sobre el presidente colombiano Gustavo Petro

Este martes 2 de junio, ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció en una audiencia centrada en la política exterior de la administración Trump, la seguridad global y la estrategia de Washington en el hemisferio occidental. Rubio inició su intervención con una defensa del enfoque de política exterior impulsado por el presidente Donald Trump, afirmando que su propósito es la defensa de Estados Unidos.

“Bajo el presidente Trump, el propósito de la política exterior estadounidense es una vez más la defensa de la nación estadounidense: nuestra gente, nuestra patria, nuestra soberanía, nuestra civilización y nuestro futuro”, señaló. Agregó además que el gobierno estadounidense “no es una organización benéfica” y que su misión es “ganar para nuestro país y para nuestros intereses”.

En la audiencia, el secretario de Estado aseguró que la administración ha reforzado el control sobre el hemisferio y ha endurecido su postura frente a redes criminales transnacionales. En ese contexto, afirmó que Estados Unidos ha utilizado sus relaciones comerciales, su poder financiero y su influencia diplomática para alinear a países de América Latina con sus prioridades en materia de seguridad y migración.

Al referirse a la región, Rubio mencionó a Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia, y sostuvo que, en términos generales, “ahora es una región llena de aliados de Estados Unidos”. Sin embargo, señaló que en el caso colombiano “el actual gobierno… al menos el presidente ha sido problemático”, en alusión al mandatario Gustavo Petro.

Durante su comparecencia, Rubio también defendió la reorganización del Departamento de Estado, la reorientación de los programas de ayuda exterior bajo el enfoque de “América Primero” y la reducción de esquemas de cooperación que, según dijo, no responden a los intereses estratégicos de Estados Unidos.