Estados Unidos compraba oro ilegal, vinculado al Clan del Golfo, que Colombia pidió sancionar

Banderas de Estados Unidos (junto a dólares) y de Colombia. También el logo del Clan del Golfo. Fotos: Getty Images y Colprensa.

Estados Unidos habría comprado durante años el oro ilegal que financia al Clan del Golfo, según un artículo del diario estadounidense The New York Times publicado este martes.

Este año, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, solicitó a EE. UU. sancionar financieramente la minería ilegal de oro para socavar a ese grupo armado que la propia Administración estadounidense designó como organización terrorista.

Sin embargo, la solicitud reveló un hecho llamativo: la Casa de la Moneda de Estados Unidos estuvo comprando, durante varios años, oro proveniente de minas ilegales controladas por este cartel. Ese oro terminó incluso en las monedas de colección de la Estatua de la Libertad (Lady Liberty en inglés), algo prohibido bajo las leyes estadounidenses.

Deficiencias a la hora de combatir el comercio de oro ilícito

La solicitud de Colombia, a la cual Estados Unidos no ha respondido, deja en evidencia la debilidad de ambos países a la hora de combatir la comercialización del oro ilícito.

En el lado colombiano, las Fuerzas Armadas han sido incapaces de evitar que los grupos armados ilegales controlen estos terrenos para la extracción de oro, algunos incluso ubicados en bases militares.

Por su parte, Washington no ha hecho el control suficiente para verificar de dónde procede el oro que compra.

“La cruda realidad es que la minería ilegal está derrotando al Estado colombiano”, declaró el ministro Sánchez. Es por esto que pidió las sanciones.

Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a una persona, entidad o un grupo, los negocios internacionales quedan prácticamente imposibilitados.

La investigación de Estados Unidos para rastrear el oro

El Departamento del Tesoro declaró que investigará cómo el oro ilícito ingresó a la cadena de suministros, pero desde entonces sus funcionarios no han respondido preguntas al respecto.

Esto incluye una petición realizada por dos senadores demócratas: Ron Wyden (Oregón) y Elizabeth Warren (Massachusetts), quienes enviaron una carta el pasado 14 de mayo exigiendo saber qué estaba haciendo la Casa de la Moneda para asegurarse de no comprar oro de origen ilegal. Ninguno ha recibido respuesta.