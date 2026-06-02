Boyacá trabaja en el Plan Decenal de seguridad 2026-2036

El Plan Decenal “Boyacá Segura 2036” es la hoja de ruta departamental lanzada por la Gobernación de Boyacá para garantizar la seguridad y convivencia durante los próximos 10 años. Su objetivo principal es consolidar a Boyacá como el departamento más seguro de Colombia para el año.

Angie Ayala, coordinadora del Plan aseguró: “es un hito a nivel nacional y departamental dado que es el primer Plan que se busca asociar a temas de seguridad y convivencia para los próximos diez años 2026-2036 y justamente desde el mes de enero estamos en esta construcción del plan de seguridad que se piensa que finalice hacia el mes de agosto y de esta manera poder obtener un resultado completamente innovador en temas de seguridad y tecnología”.

“Quisiera contarles que justamente el resultado final de este plan de seguridad es un observatorio basado en inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial va a estar alimentada por datos, por encuestas, por entrevistas, por mesas de trabajo que se han realizado en todos los municipios de diferentes provincias del departamento, en los distritos especiales, mesas enfocadas justamente en diferentes comunidades y grupos poblacionales diferenciales del departamento de Boyacá”, señaló.

Según la funcionaria, el gobernador Carlos Amaya junto al general William René Salamanca, entendían que no es cuidar la seguridad del departamento solamente, sino que siempre van a existir retos, situaciones desfavorecidas en diferentes ámbitos sociales y comunitarios del departamento (como lo que ocurrió el pasado 8 de noviembre con el camión bomba en Tunja) y es por ello que justamente se traza la hoja de ruta tan importante, innovadora y retadora con el Plan Decenal Boyacá Segura.

De otra parte, frente a inquietudes que justamente tiene la comunidad, es cómo siendo Boyacá un departamento seguro se está trabajando en un Plan Decenal a lo que el General (e) Nicolás Zapata, quien asesora a la gobernación de Boyacá respondió “es necesario consolidar la seguridad, hay tareas pendientes que inclusive comenzamos a referenciar del año 1991 que no se hicieron y hoy queremos que ese legado, ese regalo le quede al departamento. Estamos en un equipo de trabajo muy especial encabezado por mi jefe William Salamanca Ramírez, el director de la Policía, y un equipo de consultores que también tienen perspectivistas y metodologías para generarle al departamento la tranquilidad de que se está construyendo un plan de seguridad decenal”.

La construcción del Plan Decenal Boyacá Segura 2026, se viene realizando desde enero de este año y va hasta agosto para pasar a otra etapa y socializarla con la comunidad. Ahí va a haber una ordenanza departamental precisamente para garantizar que los gobiernos siguientes lo lleven a cabo como política pública que lo caracteriza y lo diferencia de cualquier otro plan de seguridad en el país.