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01 jun 2026 Actualizado 16:13

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Política

Miguel Uribe Londoño respaldará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta

Miguel Uribe Londoño. Foto: Colprensa.

Miguel Uribe Londoño. Foto: Colprensa. / Catalina.Olaya

Miguel Uribe Londoño. Foto: Colprensa.

Laura Duarte@laurad_duarte

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El excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, anunció que respaldará al candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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