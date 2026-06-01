Miguel Uribe Londoño respaldará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta
El excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, anunció que respaldará al candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...