Precio del dólar en Venezuela para HOY 29 de mayo: Cierra la semana con aumentos

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este viernes 29 de mayo el dólar se cotiza en $549,37160000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, jueves 28 de mayo, cuando el precio se situó en los $544,57940000 bolívares (VES).

Le puede interesar: Oposición venezolana plantea una negociación con el chavismo y EE. UU. para restaurar la democracia

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

También puede leer: ONU: la guerra puede salirse de control tras intensificación de combates en Ucrania

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy viernes 29 de mayo.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este viernes 29 de mayo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 640,14426946 bolívares.

: 640,14426946 bolívares. Yuan chino : 81,03901697 bolívares.

: 81,03901697 bolívares. Lira turca : 11,97138399 bolívares.

: 11,97138399 bolívares. Rublo ruso: 7,72783232 bolívares.

Puede leer: Alcaldía confirma ley seca en Bogotá desde el viernes 29 de mayo: horarios y restricciones

Lea aquí: Los “outsiders” de 2026: ¿Qué candidatos presidenciales no vienen de partidos tradicionales?

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este viernes 29 de mayo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 29 de mayo. Estos son:

100% Banco : 643,7531 para compra - 645,9255 para venta.

: 643,7531 para compra - 645,9255 para venta. N58 Banco Digital : 600,9311 para compra - 601,5863 para venta.

: 600,9311 para compra - 601,5863 para venta. Banesco : 617,6273 para compra - 674,0954 para venta.

: 617,6273 para compra - 674,0954 para venta. Banco Mercantil : 600,7792 para compra - 611,0000 para venta.

: 600,7792 para compra - 611,0000 para venta. Banco Activo : 627,7917 para compra - 618,6420 para venta.

: 627,7917 para compra - 618,6420 para venta. Otras instituciones: 562,0354 para compra - 653,1605 para venta.

También puede leer: ICETEX y UNIR ofrecen más de 100 becas para maestrías en España para profesionales colombianos

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: