“Solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular”: reacciones a Petro sobre elecciones

Distintas reacciones han surgido luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara no reconocer los resultados del preconteo electoral. Entre ellas, las del magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada y de la Federación Nacional de Departamentos.

El jefe de estado explicó que no aceptó los resultados porque “debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

En esa línea, aseguró que “las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”.

Cabe recordar que en esta primera vuelta el ganador fue Abelardo de la Espriella, que consiguió más de 10 millones de votos. El 21 de junio se dará la segunda vuelta contra Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Reacciones desde el CNE a las palabras de Petro

Sobre este hecho, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, rechazó el anuncio del presidente Petro de no reconocer los resultados del preconteo electoral. Afirmó que “solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular”.

“La organización electoral colombiana garantizó la transparencia de las elecciones más de 400,000 personas que fueron testigos en casi todo el territorio nacional al igual que la misión internacional más grande de la historia de Colombia lo pueden certificar. La Constitución no se doblega ante los políticos y la Constitución se pone del lado de los ciudadanos”, aseguró Prada.

¿Qué dijo la Federación Nacional de Departamentos?

De otro lado, la Federación Nacional de Departamentos , pidió “mesura en las reacciones, responsabilidad en las actuaciones y respeto por las instituciones que sostienen el Estado de Derecho” del país y reconocer los resultados electorales

“Colombia necesita unidad, responsabilidad institucional y respeto por las reglas democráticas. La confianza en las instituciones no puede depender de si los resultados coinciden o no con las expectativas de uno u otro sector político. Ese es, precisamente, el fundamento de la democracia”, afirma la Federación en su cuenta de X.

Rafaela Cortés Zambrano Presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y gobernadora del Meta, le pidió al presidente Gustavo Petro no desconocer ni deslegitimar los resultados electorales.

La de hoy fue una jornada democrática impecable, enmarcada en la transparencia, la eficiencia y la integridad de sus instituciones. Hubo garantías para los ciudadanos y para los candidatos. Los funcionarios de la Registraduría Nacional hicieron su trabajo con rectitud e integridad; los jurados de votación igual”, aseguró la funcionaria.

Indicó que la democracia en Colombia se respeta.