Fujimori y Sánchez prometen más gasto en salud y educación en el debate electoral en Perú

La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, los dos candidatos que disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, prometieron este domingo, en el único debate entre ambos, incrementar el gasto público en educación, a la vez que se acusaron mutuamente de haber hecho lo contrario en los últimos años.

Durante el tercer bloque del debate, dedicado a salud y educación, ambos candidatos propusieron incrementar el número de becas universitarias y mejorar la atención y la cobertura en salud, tanto para tratamientos oncológicos como en salud mental.

Fujimori habló de implementar un servicio de telemedicina a nivel nacional e incrementar el presupuesto para enfermedades de alto coste, así como un programa contra la anemia infantil, la construcción y repotenciación de 5.000 colegios, la entrega de 5.000 kits escolares y la ampliación de becas.

“Usted es increíble, señora Fujimori. Habla de becas para las que el Congreso no ha querido asignar presupuesto, y en cambio su presidente (del Parlamento, el fujimorista Fernando Rospigliosi) ha aumentado el presupuesto del Congreso en 1.500 millones de soles (441,24 millones de dólares). Es una inconsistencia total. No le creemos”, señaló Sánchez.

Reordenar el Estado para tener los recursos suficientes

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) apuntó a reordenar el Estado para tener los recursos suficientes para la salud y la educación, y puso como ejemplo los gastos absurdos que se van en (la petrolera estatal) Petroperú para los amigos del congresista Sánchez, fondos que podrían ser reubicados en el programa Beca 18.

A su turno, el exministro que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) acusó a Fujimori de quitarle recursos a las becas universitarias de Beca 18″ mientras ha creado un agujero fiscal de 20.000 millones de soles (unos 5.883 millones de dólares) en exenciones tributarias a empresas agroexportadores aprobadas desde el Parlamento.

“¿Por qué son sus amigos hay que perdonarles los impuestos", le cuestionó el candidato a su rival, quien dijo que el congresista Sánchez es puro floro (charlatán). “Prometieron tantas cosas pero les dio amnesia y se olvidaron de su pueblo”, añadió Fujimori.

En respuesta, Sánchez defendió su gestión como ministro y señaló que, al contrario de su oponente, él sí ha trabajado y ha estudiado con dinero propio.

“Soy hijo de la educación pública, sé lo que es quemarme las pestañas y estudiar con mi plata. Yo no tengo tíos que me regalen los estudios”, dijo el candidato en referencia a Vladimiro Montesinos, la mano derecha de Alberto Fujimori.