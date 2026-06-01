Murió Wendy Sepúlveda tras ataque con gasolina en Neiva, alcaldía apoyará traslado de su cuerpo

Neiva

Wendy Johana Sepúlveda, la mujer que fue atacada con gasolina, presuntamente por su expareja sentimental en el barrio El Obrero de Neiva, falleció en una clínica de Medellín tras varios días de lucha por su vida. La noticia fue confirmada por Clara Eugenia Peña Perdomo, secretaria de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social, quien calificó el hecho como un acto de violencia “repudiable” que enluta a toda la ciudad.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 26 de mayo cuando la joven de 24 años acudió a una vivienda tras acordar un encuentro con su expareja. Allí, presuntamente, Yesid Alexander Rojas Prieto, conocido con el alias de “El Mudo”, le roció gasolina sobre el cuerpo y le prendió fuego. Debido a la gravedad de las lesiones, Wendy fue remitida a Medellín, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

La funcionaria indicó que desde el primer momento la Administración Municipal acompañó a la familia de la víctima y que fue la propia madre de Wendy quien les informó sobre su muerte. Además, confirmó que, por instrucción del alcalde de Neiva, se adelantan las gestiones necesarias para trasladar el cuerpo desde Medellín y brindar apoyo a los familiares con los gastos funerarios.

Por este caso, un juez envió a prisión al presunto agresor, quien aceptó el cargo de feminicidio agravado en grado de tentativa durante las audiencias preliminares. Tras la muerte de Wendy Sepúlveda, la Fiscalía deberá ajustar la imputación penal dentro del proceso judicial. La secretaria de la Mujer también hizo un llamado a no normalizar la violencia contra las mujeres y a denunciar cualquier situación de riesgo para evitar nuevas tragedias.