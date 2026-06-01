Lotería del Huila lideró el crecimiento en ventas entre todas las loterías del país

Neiva

Durante los primeros tres meses de 2026, la Lotería del Huila se ubicó en el primer lugar del país en crecimiento de ventas, consolidándose como la empresa de juegos de azar con mejor desempeño entre todas las loterías nacionales. El incremento alcanzó el 19,4 %, muy por encima del promedio del sector.

Según el balance entregado por la entidad, las ventas superaron los $5.000 millones durante el primer trimestre del año. La gerente de la Lotería del Huila, Yhina Paola Lombana López, destacó que este resultado refleja la confianza de los compradores y el impacto de las estrategias comerciales implementadas.

Las cifras muestran que en marzo de 2025 la lotería registró ventas por $4.449.284.000, mientras que para el mismo mes de 2026 los ingresos ascendieron a $5.311.820.000. Esto representa una variación positiva de más de $862.536.000, convirtiéndose en uno de los mayores incrementos del sector.

Los resultados obtenidos durante el primer trimestre de 2026 posicionaron a la Lotería del Huila como la de mayor crecimiento en ventas del país. La entidad cuenta actualmente con un plan de premios que incluye un premio mayor de $2.000 millones y ha fortalecido su presencia en diferentes regiones de Colombia. El ranking nacional también incluyó a las loterías de Boyacá, Manizales, Valle y Quindío.