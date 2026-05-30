Rescatan a pareja y a su bebé de seis meses tras secuestro extorsivo en Neiva

Neiva

Una pareja de esposos y su hijo de apenas seis meses de edad fueron rescatados sanos y salvos tras ser víctimas de un secuestro extorsivo en el corregimiento El Caguán, zona rural de Neiva. La familia había llegado al lugar tras aceptar una supuesta oferta laboral para administrar una finca ganadera.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 28 de mayo, cuando las víctimas viajaron desde Neiva hacia el corregimiento. Al llegar, habrían sido interceptadas por cuatro hombres que las trasladaron a un sitio apartado, donde permanecieron retenidas.

Horas después, familiares comenzaron a recibir llamadas y mensajes por WhatsApp en los que un supuesto integrante de las Farc exigía cinco millones de pesos para liberar a la familia. En las comunicaciones, incluso amenazaban con atentar contra la vida del menor si no se realizaba el pago.

Tras la denuncia, las autoridades desplegaron una operación que permitió ubicar a las víctimas y ejercer presión sobre los responsables. Ante el cerco establecido, los secuestradores abandonaron a la familia y huyeron del lugar. La pareja y su bebé fueron hallados sanos y salvos y posteriormente reunidos con sus seres queridos.