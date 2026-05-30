Cargamento de coca oculto en vehículos fue interceptado en zona rural de Pitalito

Neiva

Un cargamento de más de 74 kilogramos de pasta base de coca fue incautado por las autoridades en zona rural de Pitalito, Huila. La operación permitió además la captura en flagrancia de cuatro personas que transportaban la sustancia ilícita en dos vehículos que se movilizaban por el sur del departamento.

El procedimiento se desarrolló en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, luego de labores de inteligencia que permitieron identificar automotores sospechosos en este corredor vial. Al realizar la inspección, los uniformados encontraron compartimentos acondicionados para ocultar la droga y evitar los controles de las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, la sustancia era transportada en recipientes y paquetes escondidos en los tanques de combustible y los guardabarros de los vehículos. En total fueron incautados 74,4 kilogramos de pasta base de coca, dos automotores y cuatro teléfonos celulares.

Las cuatro personas capturadas, tres mujeres y un hombre, quedaron a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según información de inteligencia militar, la droga incautada pertenecería al grupo armado organizado residual Estructura Teófilo Forero, comisión de finanzas Óscar Mondragón.