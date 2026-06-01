Avanza la renovación de la señalización vial para mejorar la seguridad y el tránsito en Neiva

Neiva

Durante los primeros meses del año, la Administración Municipal ha fortalecido las acciones encaminadas a mejorar la movilidad en la capital huilense mediante un amplio plan de señalización vial. Estas intervenciones buscan optimizar la circulación de vehículos y peatones, además de contribuir a una mayor seguridad en las vías de la ciudad.

Según el balance más reciente, las actividades desarrolladas han permitido intervenir más de 12.900 metros lineales y cerca de 1.300 metros cuadrados de señalización horizontal. Estas mejoras han beneficiado especialmente áreas cercanas a instituciones educativas y sectores con una importante afluencia de ciudadanos.

Según Wilson Trujillo, profesional de movilidad, afirmo que “a través de la Secretaría de Movilidad, se han ejecutado trabajos de demarcación en diferentes comunas y barrios de Neiva. Las labores incluyen la pintura de pasos peatonales, zonas de velocidad controlada, líneas de carril y otros elementos que permiten orientar de manera adecuada el tránsito en sectores estratégicos”.

Las autoridades de movilidad señalaron que estas acciones continuarán en distintos puntos del municipio, de acuerdo con las necesidades identificadas por los equipos técnicos. Asimismo, hicieron un llamado a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones para respetar las normas de tránsito y contribuir a una convivencia vial más segura y ordenada.