Abelardo de la Espriella obtuvo una victoria contundente en todo el Huila

Neiva

Con el reporte completo de las 2.746 mesas de votación instaladas en el Huila, Abelardo de la Espriella se convirtió en el ganador absoluto de la jornada electoral en el departamento. El candidato logró imponerse en los 37 municipios huilenses, consolidando una de las victorias más amplias registradas en la región.

En Neiva, el principal centro electoral del departamento, De la Espriella alcanzó el 46,78 % de los votos, superando a Iván Cepeda, quien obtuvo el 38,92 %. Más atrás se ubicó Paloma Valencia con el 6,28 %, reflejando una marcada polarización entre los dos primeros candidatos.

La tendencia se repitió en otros municipios estratégicos. En Campoalegre obtuvo el 50,29 % de la votación frente al 37,26 % de Cepeda. En Pitalito, la segunda ciudad más importante del Huila, alcanzó el 53,31 %, mientras que su principal contendor logró el 33,86 % de los sufragios.

Uno de los resultados más contundentes se registró en Garzón, donde De la Espriella obtuvo el 59,62 % de los votos, sacándole más de 32 puntos porcentuales de ventaja a Cepeda. Los resultados evidencian un respaldo generalizado a su candidatura en el Huila, que se convirtió en uno de los departamentos donde logró una de sus mejores votaciones y confirmó una tendencia homogénea en todo el territorio huilense.