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01 jun 2026 Actualizado 20:47

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Chichila Navia presenta su primer libro Suficiente: por qué dejamos de sentir que somos suficientes

Chichila Navia, reconocida actriz de televisión y de teatro, nos presenta su primer libro Suficiente. Es una reflexión de cuándo y por qué razón dejamos de sentir que somos suficientes y empezamos a aparentar un rol que muchas veces nos cuesta nuestra integridad como seres humanos. 

Chichila Navia presenta su primer libro Suficiente: por qué dejamos de sentir que somos suficientes

Chichila Navia presenta su primer libro Suficiente: por qué dejamos de sentir que somos suficientes

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