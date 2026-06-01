Chichila Navia presenta su primer libro Suficiente: por qué dejamos de sentir que somos suficientes

Chichila Navia, reconocida actriz de televisión y de teatro, nos presenta su primer libro Suficiente. Es una reflexión de cuándo y por qué razón dejamos de sentir que somos suficientes y empezamos a aparentar un rol que muchas veces nos cuesta nuestra integridad como seres humanos.