Todd Temkin: ¿Cuáles son las leyes espirituales y cómo nos invitan a vivir la vida en plenitud?

¿Cuáles son las leyes espirituales y cómo ellas nos invitan a vivir la vida en plenitud? Todd Temkin, poeta, autor y conferencista norteamericano quien lleva más de 30 años viviendo en Chile nos detalla cada una de ellas a la luz de Eckankar; un movimiento espiritual que promueve la vida en paz.